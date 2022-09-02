Сургут вновь провел праздник «Урожай года»

Эпоха ковидных ограничений если не ушла совсем, то, как минимум, существенно подвинулась, позволив жизни и общественной активности вновь выплеснуться на улицы и площади Сургута. Одно из нескольких крупных мероприятий, чье возвращение многие ждали после пандемии – фестиваль «Урожай года». И вот он состоялся, как обычно, в «Старом Сургуте» в минувшее воскресенье.

Как рассказывает департамент массовых коммуникаций и аналитики городской администрации, в качестве участников конкурса заявились 60 человек – садоводов, огородников, цветоводов и фермеров. Они с гордостью презентовали результаты своего непростого сельскохозяйственного труда, в числе которых были, например, такие дивные «звери», как северные арбузы или полуметровые кабачки, выращенные в наших широтах.

«После трех лет отсутствия мероприятия в очном формате могу поздравить вас с его возобновлением! – обратился к участникам замглавы Сургута Артем Кириленко. – Когда-то в городе Сургуте создание дачных кооперативов, получение участков носило статус необходимости. Это было во времена, когда в магазинах был дефицит, мало что можно было купить. Стоял также вопрос обеспечения продуктами питания собственных семей. Сейчас дачные хозяйства вышли на новый уровень – это похвально, когда вы приходите показать свои достижения.

Это ваши хобби, труд и оттачивание мастерства. Для меня это тоже является одним из хобби. Это проба собственных сил, возможность отвлечься от рабочей ежедневной суеты, доказать самому себе что можно достичь чего-то интересного. Вы лучше меня знаете, что самостоятельно выращенные овощи и фрукты лучше, чем в магазине. Я желаю вам хороших, качественных продуктов, новых успехов в вашем деле!»

Всего было восемь номинаций, в которых соревновались сургутские фермеры, дачники и садоводы. В том числе, впервые появился конкурс для детей – «Тачка на прокачку» (в нем юные садоводы придумывали оригинальные дизайны садовых тачек). Гран-при нынешнего события – конкурса «Дары севера» – получила сургутянка, опытный садовод Ольга Петрова.

По ходу мероприятия прошли не только соревнования мастеров сельского хозяйства, но и масса развлечений для гостей праздника. В частности, состоялся розыгрыш призов среди посетителей, «зеленый» лекторий, чайные церемонии, мастер-классы по выращиванию микрозелени, парению в бане и вязанию веников. Также была выставка-ярмака сельскохозяйственной, цветочной, фермерской и ремесленной продукции. Завершилось все концертом местных коллективов на центральной площадке «Старого Сургута».

При поддержке администрации Сургута