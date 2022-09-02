Очередную трансформаторную будку в Сургуте облагородили муралом

Муралы появляются на сургутских стенах все чаще и чаще: так, «ОМЕДИА!» заметило новое граффити на трансформаторной будке за домом 11 на улице Ивана Захарова. Автор — художнике Александр Сажин говорит о северном характере изображения, на котором друг на друга смотрят сова и бурый медведь.

Отметим, что горожане вскоре увидят еще два полотна: сегодня siapress.ru сообщило, что очередные трехлистники на проспекте Ленина облагородят. Также популярностью у сургутян пользуется уже ставшим знаменитым мурал с летчиками, посадившими самолет в кукурузном поле, — изображение стабильно попадает в подборки арта на стенах.