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​В Сургуте стартовала роспись фасадов домов на Ленина

Фасады двух трехлистников на Ленина распишут на средства фонда президентских грантов

​В Сургуте стартовала роспись фасадов домов на Ленина
Фото: siapress.ru

Накануне в Сургуте стартовала роспись двух фасадов трехлистников по проспекту Ленина 51 и 53. Проект по художественному оформлению домов получил поддержку от Фонда президентских грантов и РОО «Югорский интеллектуальный клуб» при поддержке администрации города приступили к реализации идей.

«На фасадах Ленина 51 и 53 будут сделаны работы, отражающие красоту нашего города, а также ход его истории, развития. Следующими этапами проекта будут запуск в инфополе 11 лекций, посвященных истории развития нашего округа и города. Здесь мы очень благодарны Сургутскому государственному педагогическому университету за их вклад как в информационную базу, так и в записи лекций», - рассказала председатель интеллектуального клуба Ольга Сидорова.

Также один из граффити-художников Булат Сайфуллин рассказал, что будет изображено на домах и в какой срок планируют выполнить оформление.

«Конкретно на этом доме будет нарисована древняя карта Сургута и город, когда он еще был острогом, то есть мы попытаемся здесь это отразить. На доме по Ленина 53 будет отражена социальная жизнь, веселая семья, в таком роде. Попробуем уложиться за месяц. Если будет хорошая погода, то можно уложиться в несколько дней», ‒ поделился художник.

Отметим, что Сургуту не впервой наблюдать перевоплощение жилых домов в арт-объекты. Так, на фасаде дома №34А по улице Мира изображены небезызвестные пилоты, которые экстренно посадили самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле под Жуковским.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 39, комментариев: 0
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