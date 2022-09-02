Сургутяне отметят День Нефтяника вместе с группами «Крематорий» и Dabro

В предстоящие выходные, 3 и 4 сентября, в Сургуте отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. Для жителей и гостей города запланирована масштабная программа: выступят группы «Крематорий», Dabro и Юлия Чичерина, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В субботу, 3 сентября, мероприятия пройдут на центральной городской площади (ул. Университетская, 1). В 12:00 стартует фестиваль еды, а для юных гостей начнут работать детские зоны. На 13:00 запланированы показательные выступления отделений спортивной и художественной гимнастики, акробатики и дзюдо. Также начнутся соревнования по лыжероллерам, стритболлу, гиревому спорту и многое другое.

Официальное открытие состоится в 16:00. На сцене выступят творческие коллективы и музыкальные группы города: Coffee&Vanilla, Live и Oilband. В 19:00 сургутянам споет Юлия Чичерина. А в 20:15 выступит группа «Крематорий». Завершится день праздничным салютом в 21:30.

В воскресенье, 4 сентября, в 10:00 на стадионе «Спортивное ядро» стартует праздничная программа «Нефтеград сквозь время». Для гостей подготовили: спортивные эстафеты, выставку автотранспорта и спецтехники, конкурс граффити, турнир по баскетболу. Будет работать фотозона «Назад в прошлое». Для детей запланирована развлекательно-познавательная программа от театра актера и куклы «Петрушка».



В 18:30 выступят приглашенные артисты и музыканты: группа «Годжи», шоу барабанщиков «Давлет Хан шоу» и кавер-группа «Город Лета». В 21:30 – концерт с участием популярной группы Dabro. Празднование закончится в 22:05 ярким фейерверком.