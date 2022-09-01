У юной жительницы Урая обнаружили редкую патологию

Врачи гинекологического отделения Сургутской городской клинической больницы успешно прооперировали 12-летнюю девочку из Урая с редкой патологией. У пациентки диагностировали удвоение тела матки с удвоением шейки матки, атрезия левого влагалища и агенезия левой почки, то есть полное ее отсутствие.

«Операцию комбинированным доступом выполняли две команды хирургов. Сложная реконструктивная операция по формированию физиологического расположения органов длилась полтора часа, прошла успешно. Репродуктивная функция пациентки сохранена. Далее требуется только систематическое наблюдение у специалистов», – отметил главный врач, врач-хирург высшей квалификационной категории Михаил Курносиков.

Отметим, что пациентки с подобным диагнозом могут долго не догадываться о своей «особенности». В этом случае патология сопровождалась сильными болями и обнаружилась при половом созревании.