Сургутянам грозит до 15 лет заключения за попытку заняться наркобизнесом

В Сургуте перед судом предстанут двое местных жителей. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, по предварительному сговору, в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, обвиняемые получили партию наркотических средств синтетического происхождения, которую хранили с целью дальнейшего сбыта на территории города Сургута. Однако преступный умысел до конца не довели, так как были задержаны сотрудниками полиции», - говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемых заключили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.