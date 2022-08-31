В Сургуте обнаружили правонарушителей, отобравших личные вещи у местного жителя

Полицейские Сургута задержали двух злоумышленников, которые угрожая ножом отобрали у 20-летнего местного жителя с ограниченными возможностями здоровья личные вещи.

В УМВД Югры установили, что в дневное время рядом с домами проспекта Взлетный, двое мужчин применив физическую силу и угрожая ножом, отобрали у потерпевшего телефон и кошелек с банковскими картами. Общая сумма ущерба составила почти 30 тыс. рублей. В течение суток личности подозреваемых установили.

«36-летний правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции спустя 6 часов с момента сообщения. Стоит отметить, что злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений (порядка 12 попыток и краж), преступления против личности (грабежи и разбои), а также отбывал наказание за попытку угона и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Его подельник 1995 года рождения был задержан через сутки. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение легкого вреда здоровью, разбой и кражи», - сообщает пресс-служба ведомства.

Похищенное частично изъяли, а двое правонарушителей заключены под стражу в ИВС. Возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.2, ст.162 УК РФ «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.