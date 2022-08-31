Какие улицы перекроют на этих выходных в Сургуте в День нефтяников

В эти выходные в Сургуте ограничат движения на некоторых улицах из-за празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Так, с 11:00 3 сентября до 04:00 4 сентября ограничат движение на следующих участках:

проезд от перекрестка улицы Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом;

по улице Университетской: от моста через Сайму до перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина.

А также 4 сентября с 08:00 до 23:00:

по Югорскому тракту от улицы Ф. Показаньева до пешеходного перехода в районе остановки «Парковая».

На время перекрытия движения общественный транспорт будет перевозить пассажиров в объезд перекрываемого участка по схемам: