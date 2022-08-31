«Вкусно – и точка» теперь работают и в Сургуте

Все четыре точки бывшего «Макдоналдса» возобновили работу в Сургуте под новым брендом «Вкусно – и точка». Уже сегодня горожане могут посетить общепит по адресам:

Нефтеюганское шоссе, д.1,

Югорский тракт, д.38

ул. 30 лет Победы, д.46

ул. Университетская, здание 29/3

Также работу возобновило приложение доставки – его название изменилось, но заработанные ранее бонусы сохранились.

«В обновленное меню вошли большинство любимых продуктов гостей, например, Чизбургер, Гамбургер, Чикенбургер, Наггетсы, а также креветки, стрипсы, роллы и многие другие. Сеть и дальше планирует развиваться, в ближайшие годы «Вкусно — и точка» намерена увеличить общее количество точек до 1 000», – сообщили представители общепита.