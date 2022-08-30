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​В 20А микрорайоне Сургута прошла общественная приемка первого этапа благоустройства парка

В Сургуте проверили асфальтирование площадки в 20А микрорайоне

​В 20А микрорайоне Сургута прошла общественная приемка первого этапа благоустройства парка
Фото: Дума Сургута

В Сургуте во дворе улицы Университетской 17 состоялась общественная приемка первого этапа благоустройства парка 20А микрорайона. Подрядчик выполнил асфальтирование площадки и в ближайшее время запланирована укладка резинового покрытия, установка малых архитектурных форм и спортивного оборудования.

«Объект очень важен для жителей этого микрорайона. Здесь достаточно плотная застройка. В виду ограниченного количества бюджетных средств на благоустройство было принято решение двигаться поэтапно. Первый этап – это спортивная площадка, который уже реализуется. От наличия бюджетных средств, мы будем развивать эту территорию дальше: и детские площадки, и пешеходные зоны», ‒ рассказал заместитель председателя постоянного комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города Богдан Гужва.

Депутат также отметил, что подрядчик не укладывается по срокам сдачи из-за технических сложностей, связанных с инженерными сетями. Однако закончить работы обещают в сентябре, если не будет ухудшения погодных условий.

«График, предусмотренный муниципальным контрактом – срывается. Это было вызвано определенными объективными причинами. Но до наступления холодов в этот осенний период мы все-таки надеемся и уверены, что мы этот объект получим. По информации от заказчика, подрядчик сейчас получает как раз малые архитектурные формы. В принципе, основные такие работы у него подготовительные уже для МАФов и укладки резинового основания выполнены. Еще должна быть выполнена дорожка из брусчатки. Времени более чем достаточно, главное, чтобы погода позволяла, потому что укладка резинового основания требует определенных погодных условий, то есть сухой погоды», ‒ отметил Богдан Гужва.

Также начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС» Алексей Мишин сообщил, что в парке появятся зоны отдыха с дорожно-тропиночной сетью и площадки для выгула собак. По части спорта для жителей микрорайона запланирована установка тренажеров, футбольных ворот и баскетбольных колец. Он отметил, что общая стоимость работ по благоустройству площадки составило – 4,5 млн рублей.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 248, комментариев: 0
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