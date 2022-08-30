Виталий Шаров будет назначен замглавы Сургута по строительству и архитектуре

Новым заместителем главы Сургута по архитектурно-строительному блоку станет Виталий Шаров – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений в городской администрации, а некогда – помощник Сергея Полукеева (замглавы Сургута, скоропостижно скончавшийся в июне 2021 года). Об этом назначении рассказывают источники СИА-ПРЕСС.

Пост замглавы по стройке вакантен с июня 2022 года – тогда занимавший эту должность Григорий Невоструев пошел на повышение в правительство Югры, где возглавил департамент строительства и ЖКХ. До этого куратором строительства в сургутской администрации был Валерий Фомагин, но он в августе 2021 года ушел в отставку, а недавно вернулся – но в качестве советника главы Андрея Филатова.

Примечательно, что заместитель по строительству в Сургуте – уникальная должность, так как подразумевает курирование всего одного департамента – архитектуры и градостроительства. Впрочем, работы там действительно хватит.