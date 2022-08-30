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Сургутянка завоевала золото на летней Спартакиаде учащихся России

Дзюдоистка из Сургута выиграла золотую медаль на всероссийской спартакиаде

Сургутянка завоевала золото на летней Спартакиаде учащихся России
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Дзюдоистка из Сургута Екатерина Зверева завоевала первое место на летней Спартакиаде учащихся России. Девушка – воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп», ее тренера – Владимир Горин и Вадим Соловьев. Отмечается, что в финале наша спортсменка столкнулась с участницей из Приволжского федерального округа.

Летняя Спартакиада учащихся России по дзюдо прошла в Саранске (Мордовия). На соревнования приехали 700 спортсменов из 71 региона страны. По итогам турнира будет сформирована национальная сборная России в данной возрастной категории на 2023 год.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 135, комментариев: 0
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