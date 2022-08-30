Сургутянин-наркодилер хотел сбыть запрещенные вещества, но был задержан полицией

В Сургуте вынесли приговор местному жителю, который планировал сбыть почти 600 грамм разных наркотиков. Злоумышленник купил запрещенные вещества, чтобы продать, но довести дело до конца не смог ‒ его задержала полиция.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что виновный из корыстных побуждений приобрел у неустановленного лица с целью сбыта вещества растительного происхождения – гашиш, общей массой 420,14 грамма, синтетические наркотические средства в порошкообразном виде массой 130,36 грамма и в таблетках 16,56 грамма, а также психотропное вещество массой 16,12 грамма», ‒ сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.