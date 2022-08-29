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Лидером по ревакцинации среди муниципалитетов Югры стал Сургутский район

Около четырех тысяч жителей Сургутского района повторно привились от ковида

Лидером по ревакцинации среди муниципалитетов Югры стал Сургутский район
Фото: pixabay.com

В Сургутском районе за август повторно поставили прививку от коронавируса 4 416 жителей. Отметим, что муниципалитет стал лидером в Югре по ревакцинации.

«К сожалению, мы наблюдаем очередную волну распространения болезни. Специалисты советуют максимально использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения. Также одним из самых эффективных механизмов защиты остается вакцинация и ревакцинация», – отметила главный специалист службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения Анастасия Насырова.

Всего за период прививочной кампании вакцинацию прошли более 62 тысяч жителей района, это 86% от необходимого плана для формирования коллективного иммунитета.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 158, комментариев: 0
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