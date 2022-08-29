Девушка-байкер пострадала в ДТП с ВАЗом в Сургуте

Девушка-мотоциклист пострадала в ДТП с ВАЗ-2107 в Сургуте. Авария произошла накануне, 28 августа, на перекрестке улиц Университетская и Маяковского.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель «семерки» нарушил правила, поворачивая налево на Университетскую, и столкнулся с девушкой на мотоцикле Kawasaki. В результате 28-летнюю горожанку госпитализировали в травматологическую больницу с ушибами и переломами.

«Состоянии Дарьи стабильно тяжелое. Сделали три операции. Сегодня будут делать очередное УЗИ. Она в искусственной коме, это хорошо, что не в своей. Врач очень хороший. Прогнозы хорошие. Сказал, что она молодая, сильная, справится», - рассказали в паблике «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в ХМАО произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще пятеро получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.