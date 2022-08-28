Классы с цифровыми названиями появятся в Сургуте – букв на всех первоклашек не хватило

В школах Сургута в этом году впервые не хватило букв для названия классов. Причина – большое количество первоклассников. Порог школы в этом году впервые переступят 6 700 учеников, пишет «Омедиа».

Из-за нехватки букв в названиях некоторых классов появились цифры: есть классы 1А и 1А1. Задействовали даже последнюю букву алфавита Я. Правда, не у дел остались Ё, Й, Щ, твердый и мягкий знаки, отмечает издание

Всего в образовательных учреждениях Сургута в этом году создано 267 классов. Лидером по набору первоклашек оказалась школа № 9, где из-за большого числа учеников торжественные линейки 1 сентября пройдут в несколько этапов. Мероприятия начнутся в 9 часов утра и продолжатся до трех часов дня. Между ними запланированы получасовые перерывы.