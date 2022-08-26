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Чаще всего из Сургута в этом году летали в Москву, Сочи и Уфу

Свыше миллиона пассажиров прошли через аэропорт Сургута в 2022 году

Чаще всего из Сургута в этом году летали в Москву, Сочи и Уфу
пресс-служба аэропорта "Сургут"

Аэропорт Сургута обслужил 1,63 млн пассажиров за семь месяцев 2022 года. Это на 6% выше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«На внутренних направлениях было обслужено 1 млн. 8,6 тыс. пассажиров, на международных – 54,5 тыс. пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока за семь месяцев обеспечили рейсы в Москву, Уфу и Санкт-Петербург», - говорится в сообщении пресс-службы.

В июле через аэропорт Сургута прошли 203,8 тыс. пассажиров. Помимо столичных направлений, популярностью в этом месяце пользовались полеты в Сочи, Новосибирск, Уфу, Санкт-Петербург, Махачкалу и Самару. Появились в маршрутной сети аэропорта и новые направления: Саратов, Ростов, МинВоды, Казань, Барнаул, Горно-Алтайск, Грозный.

Большинство пассажиров сургутского аэропорта, 612 976 человек, воспользовались рейсами авиакомпании Utair. Популярными также оказались рейсы «Победы» (144 477) и «Аэрофлота» (135 399).


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26 августа в 16:30, просмотров: 752, комментариев: 0
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