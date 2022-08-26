В Сургуте все больше домохозяйств включаются в программу социальной газификации

В график по подключению к сетям газораспределения в Сургуте вошел еще 51 дом – всего до конца 2023 года газ подведут к 64 домовладениям в поселках Снежном, Лунном, Черный мыс, Таежный, микрорайоне 29а. 13 из них, в Снежном и Лунном, подключат к сетям до конца этого года. К первому объекту на улице Гайдара в Снежном уже подвели газ по программе социальной догазификации. В настоящее время там продолжают прокладывать сети.

«В городе утвержден новый график по подключению к сетям газораспределения, который корректируется по мере поступления заявок от жителей, – рассказала начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства администрации города Оксана Карташова. – В рамках программы социальной газификации подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах проводится без привлечения средств граждан. Жители оплачивают только стоимость прокладки сетей по территории своего участка и оборудование в доме. Что касается садово-огороднических объединений, подведение газа осуществляется бесплатно лишь до границ кооператива. По территории СОТ газификация производится за счет собственников земельных участков. Без заявки подведение газа не осуществляется».

Она также добавила, что желающим попасть в программу социальной газификации лучше поторопиться – с момента подачи заявки до проведения работы по подведению газа пройдет год. То есть те, кто подаст документы в 2022 году, получат газ к домовладению или участку до конца 2023 года. Плюс в том, что перечень бумаг, которые потребуются для заявки, весьма невелик – копия паспорта и копии правоустанавливающих документов на дом и землю.

На участие в программе социальной газификации жители Сургута подали 296 заявок. Прием продолжается.

«Заявка от садовых объединений подается коллективная. Перед отправкой заявки необходимо проверить возможность подключения домовладения к сетям газораспределения на официальном сайте единого оператора газификации connectgas.ru, – рассказывает главный инженер компании «Сургутгаз» Андрей Овсенев. – На текущий момент 80 заявок приняты и находятся в работе, 4 отложены (ожидается предоставление полного пакета документов), 119 аннулированы (не был предоставлен полный пакет документов), 13 отменены заявителем, по 65 отказано (в связи с тем, что представлены документы не в полном объеме, дублирующая заявка, не соответствуют критериям догазификации). Заключено 13 договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения».

Хотя до границ участка сети подводятся за счет «Газпрома», дальше наступает зона ответственности и трат владельцев. Внутренняя разводка и газораспределительное оборудование могут быть от разных производителей и по разной стоимости. «Мы, конечно, консультируем сургутян о том, какое оборудование им потребуется и где можно его купить, чтобы они точно знали свои потребности и не переплачивали», – отметил Андрей Овсенев.

Заявку на подключение (технологическое присоединение) можно направить через личный кабинет на сайтах Единого оператора газификации, «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги) либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», которая реализаует программу и находится адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85.

При поддержке администрации Сургута