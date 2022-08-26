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​Авгиевы дороги. В Сургуте начали наводить порядок на некогда бесхозяйных межквартальных проездах

В Сургуте впервые за десятилетия ремонтируют межквартальные проезды

​Авгиевы дороги. В Сургуте начали наводить порядок на некогда бесхозяйных межквартальных проездах
Фото администрации Сургута

Одна из новаций нынешней ремонтной кампании в Сургуте – акцент на межквартальные проезды. Так как они в течение десятилетий были де-факто бесхозяйными, их содержание и ремонт проходили соответствующе (чаще – вообще не происходили). И вот городская администрация взялась за решение этой многолетней проблемы. На вопросы по этой тематике в прямом эфире отвечала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

– Прямо сейчас у нас в работе два внутриквартальных проезда. От улицы Профсоюзов между домами 20 и 20/1 к бульвару Писателей, там выполнено около 30 процентов работы. А также проезд от улицы Мира, 22, до Студенческой, 11/1, выполнено 11 процентов.

В рамках текущей кампании у нас предусмотрены мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп. На всех тротуарах устраивается понижение бортовых камней и устройство тактильной плитки для инвалидов по зрению.

– Когда планируется начать ремонт проезда от детского сада «Веснушка» до улицы Югорской?

– Эта работа начнется в ближайшие дни. Подрядная организация – ООО СК «ЮВиС». Площадь ремонта составит 1 837 квадратных метров, протяженность проезда – 153 метра. Там выполнят устройство тротуаров, проезжей части и автостоянки. Срок – до 31 октября.

– Когда проведут работу по монтажу ограждений на улице Лермонтова со стороны магазина «Борисовский» рядом с аптекой?

– Мы провели ремонт улицы Лермонтова в 2020 году. Тогда установили новые пешеходные ограждения согласно нормативам, но по ходу зимней эксплуатации четыре секции пешеходного ограждения пришли в негодность. Их восстановит подрядчик в течение нынешней кампании, до 15 сентября.

– В проезде между домами 12/1 и 16 на проспекте Комсомольском огромные ямы, превышающие все нормы. Когда его поставят на учет и отремонтируют?

– Этот проезд в настоящий момент является бесхозяйным. По итогам межевания 23-го микрорайона его переведут в статус придомовой территории дома 12/1 на проспекте Комсомольском. Пока администрация города проводит зимнее содержание этого проезда, а к 1 сентября сделает ямочный ремонт. Но проводить там комплексный ремонт у нас просто нет права, потому что этот проезд не относится к муниципальной земле, а вскоре станет придомовой территорией конкретного дома.

– На улице Аэрофлотской в сторону города есть участок тротуара в очень плохом состоянии. Когда его приведут в порядок?

– Этот тротуар внесен в план ремонтной кампании на 2023 год. На этот год все участки уже определены и работы ведутся, а вы понимаете, что мы в первую очередь занимаемся теми тротуарами, где сложилось наиболее интенсивное движение пешеходов. А на Аэрофлотской все-таки пешеходная зона с низкой активностью.

– Когда же начнут латать дыры на проезде Первопроходцев, 8? Ждете зимы?

– Этот проект у нас стоит в плане на этот год. Подрядчик – компания «ЮВиС», приступит в самое ближайшее время. Площадь ремонта – 904 квадратных метра, протяженность – 195 метров. Там обновят проезжую часть, сделают тротуары и парковку возле детского сада. Срок завершения работ – 31 октября.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 17:01, просмотров: 193, комментариев: 0
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