В Сургуте прошло заседание штаба по разумному подходу к муниципальному имуществу

В Сургуте продолжается «штабная» работа – открытые для всех желающих заседания, в которых участвуют представители городской администрации и профильные специалисты по отдельным вопросам. В этом выпуске «НГ» расскажем о том, как прошел разговор, посвященный вопросам улучшения жилищных условий и повышения эффективности использования муниципального имущества.

В повестке были три больших пункта – реконструкция Центрального рынка, реализация жилищных программ и дебиторская задолженность по аренде муниципальных площадей.

С рынком порешали

Первый пункт – реконструкция Центрального рынка. Происходить это будет в течение ближайших лет. Условия такие – администрация сдает объект в аренду победителю аукциона – ООО «Торговая индустрия», на 25 лет. Арендатор проводит модернизацию по заранее утвержденным параметрам (инвестиции составят порядка 200 млн рублей).

Пожалуй, одним из самых интересных пунктов в презентации арендаторов стало открытие на рынке фуд-холла. Гастрономическую зону планируют разместить на первом и запланированном втором этажах, для этого кровлю задания реконструируют и поднимут на 1,2 м. Создание нового этажа позволит разместить более 500 посадочных мест для посетителей, а в самом пространстве объединятся рестораны, кофейни, пекарни и даже игровая зона. Внешний вид здания сопроводят светлыми тонами с использованием древесины. Также запланировано создание площадки для концертных выступлений творческих коллективов.

Стоит отметить, что 15 местных предпринимателей уже заявили о намерении сотрудничать с обновленным центральным рынком, трое из которых уже заключили контракты. Сюрпризом станет и открытие ресторана по франшизе известного российского ресторатора Аркадия Новикова.

«Ведем переговоры с группой компаний Новикова, чтобы по их франшизе открыть ресторан. Это наверно будет одна из лучших локаций, хороший и качественный ресторан в городе», ‒ рассказал генеральный директор ООО «Земский групп» Владислав Земский.

В данный момент ведется проектирование здания, а со следующего года, после экспертизы, запланирована сама реконструкция. Однако «обновление» пройдет не единовременно во всех отделах рынка, а поэтапно.

«До конца года мы завершаем проектирование. В первом квартале 2023 года выходим на экспертизу, проходим ее. Во втором квартале начинаем реконструкцию с правого крыла, приводим его в соответствие, и после этого сможем закрывать центральную часть для глубокой реконструкции. В центральной части начнется реконструкция в четвертом квартале 2023 года. В 2024 году будет реконструировано левое крыло», ‒ представитель инвестора ТО «Торговая индустрия» Олег Клесов. К проектированию и реконструкции привлечены специалисты, работавшие над модернизацией столичных рынков «Черемушинский» и «Даниловский». Открыть реконструированный центральный рынок планируют в 2025 году.

Впрочем, уже сегодня, до начала большой реконструкции, внешний вид рынка и его наполнение стали значительно лучше – внутри обновлены инженерные коммуникации, размещены навигационные баннеры, сделаны новые перила, а продавцы облачены в единую приятную униформу.

Работа ведется под контролем администрации. Глава города Андрей Филатов подчеркнул: «Мы фиксируем выполнение всех обязательств участников процесса. Необходимо корректно совместно организовать комфорт для жителей. С инвестором мы еще не раз встретимся, сверим выполненную работу».

Квартирный ответ

Жилищные программы – это и переселение из аварийного жилья, и обязательство администрации города выделять жилье достигшим совершеннолетия сиротам, и поддержка молодых семей. В этом году власти Сургута достигли значительного роста показателей по этим пунктам.

Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда администрацией Сургута при поддержке окружного бюджета было куплено 343 квартиры. Такой показатель в три раза больше, чем в предыдущем году ‒ тогда было 92 квартиры. Как отмечают в администрации, на данный момент расселено 57 семей, однако глава города Андрей Филатов поставил задачу ускорить темпы до конца года, так как необходимо расселить как можно больше семей.

Также на заседании рассмотрели вопрос расселения детей-сирот, трудности с которым у городской власти возникали на протяжении трех лет. В 2022 году администрации удалось поставить рекорд по предоставлению квартир. Так, из 289 квартир сиротам предоставили 210.

«Департамент имущественных и земельных отношений провел серьезную работу. Сформирован пул решений, который кардинально изменил вопрос предоставления жилья детям-сиротам. Сейчас стоит задача проработки с округом в части ценовой политики», – отметил Андрей Филатов.

Заключительный вопрос обсуждения ‒ улучшение жилищных условий. В нынешнем году мэрия города оказали поддержку 145 семьям. Также, в рамках государственной программы «Молодая семья» четыре участника уже получили социальные выплаты для приобретения жилья, к концу года запланировано столько же семей. Десять многодетных семей получили финансовые средства, взамен земельного участка, а к 2023 году их количество увеличится до 35 участников. К концу года 100 семей получат социальную выплату на погашение ипотеки и шесть семей получат выплату на приобретение или строительство жилья.

Миллионы, закопанные в землю

Дебиторская задолженность за муниципальную землю и имущество – отдельная боль и проблема администрации Сургута в течение многих лет, а то и десятилетий. Мало того, что речь идет о сотнях миллионов рублей, которые бизнес недоплатил в бюджет – так это еще и те деньги, которыми город может распоряжаться самостоятельно. То есть направлять, например, на ремонты дорог, внутридворовых проездов, школ, детских садов, на благоустройство и другие важные местные вопросы.

Хорошая новость в том, что дебиторку по аренде муниципальной земли удалось сократить. В ходе заседания штаба представители администрации отметили уменьшение дебиторской задолженности на 33 процента за последние пять лет. Сумма долга снизилась с 543 до 365 миллионов рублей. До конца года, мэрия Сургута намерена взыскать с арендаторов дополнительные 26 млн рублей в бюджет города, что составит 7 процентов от общего долга.

«По порядка 35 процентам задолженности, в денежном выражении ‒ 130 миллионов рублей, уже имеются решения суда о взыскании. В отношении 12 процентов, в денежном выражении 39 миллионов рублей, ведутся судебные разбирательства. 36 процентов задолженности относятся к банкротам и ликвидированным организациям. Вновь образованные задолженности составляют незначительную долю, порядка 2 процентов, и обрабатываются в судебном порядке ‒ 5 процентов задолженности», ‒ отметил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города Виталий Шаров.

Глава города отметил работу профильного ведомства и призвал ужесточить контроль в работе с должниками для решения муниципальных задач. «Нужно максимально защитить интересы бюджета Сургута – бороться за муниципальные деньги, которые могут пойти на решение ряда городских задач», ‒ подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Впрочем, сургутская администрация также идет навстречу городскому бизнесу ввиду сложных экономических условий, в которых мы все оказались. Для этого город (вслед за округом) снизил арендную плату за использование земельных участков на 50 процентов и ввел мораторий на начисление пени для наиболее эффективного погашения дебиторской задолженности. Таким образом, городская мэрия рассчитывает на положительное влияние комплекса мер на погашение долгов предприятий перед бюджетом.

При поддержке администрации Сургута