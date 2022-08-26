Водитель прокатился по пешеходной дорожке парка «Кедровый Лог» в Сургуте

В Сургуте водитель легковушки проехал по заполненной людьми пешеходной зоне парка «Кедровый Лог». Нарушителем порядка стал 18-летний молодой человек, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на УМВД России по Сургуту.

«Водитель транспортного средства привлечен по статье «Неправомерное использование для движения на ТС пешеходных дорожек или тротуаров» КоАП РФ», – рассказали в ведомстве.

Водителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

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