Пациентку перинатального центра Сургута прооперировали из-за вросшей плаценты

В Сургуте врачи помогли сохранить беременность многодетной маме. 36-летняя пациентка имеет в анамнезе три операции кесарева сечения. Плацента нового ребенка вросла в рубцы от предыдущей операции. С 1 июня многодетная мама находилась под наблюдением специалистов перинатального центра. Благодаря профессионализму врачей и диагностическим возможностям учреждения удалось сохранить беременность до 34 недель и 3 дней.

«Профессионалы своего дела, владеющие инновационными технологиями, минимизируют риски, кровопотерю, а главное — делают всё возможное для сохранения репродуктивной функции женщин! И, конечно, вносят свой вклад в реализацию важнейших задач, обозначенных в нацпроектах РФ «Демография» и «Здравоохранение», — прокомментировала очередной успех врачей президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева.

Специалисты, после максимального обследования и обсуждения, выбрали доступ и детально сформировали ход операции, благодаря чему все прошло успешно и на свет появилась девочка весом 2 кг 550 гр.