Прокуратура поймала компанию на незаконных дноуглубительных работах в Сургуте

В Сургуте компания раскапывала дно водоема без разрешительных документов. Нарушения обнаружила природоохранная прокуратура Ханты-Мансийска в ходе проверки, проведенной на основании обращения жителя Сургута.

Установлено, что «Компания МТА» проводила дноуглубительные работы на протоке Кривуля в Сургуте. Задача заключалась в обеспечении движения маломерных судов к местам их отстоя, для беспрепятственного выхода маломерного флота с мест их базирования на водном объекте. При этом у бизнесменов не было правоустанавливающих документов на земельный участок, решения о предоставлении в пользование водного объекта и согласования Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Прокуратура привлекла компанию к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ: самовольное занятие водного объекта и земельного участка, а также осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с властями.

«В адрес руководителя предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратура ХМАО, уточнив, что после этого предприятие приступило к устранению нарушений.