Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварии с велосипедистом-нарушителем в Сургуте

Страшное ДТП с велосипедистом, которого сбили рядом с редакцией СИА-ПРЕСС, попало на камеры. На видео видно, что молодой человек выезжает на проезжую часть в неустановленном месте, а после его сбивает седан. Такого же мнения придерживаются в ГАИ Югры. К счастью, пострадавший лишь получил травмы.

«Госавтоинспекция Югры напоминает о том, что, сев за руль велосипеда, вы считаетесь водителем и должны соблюдать все правила дорожного движения, быть предельно внимательными, а главное, прежде чем выехать на дорогу на велосипеде, вам нужно освоить технику вождения, и не забывать про защитную экипировку! Она поможет избежать серьезных травм», – сообщили в ведомстве.