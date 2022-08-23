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Фирма депутата из Лангепаса будет строить водопровод в НТЦ Сургута

Водопроводные сети в сургутском НТЦ возведет лангепасец

Фирма депутата из Лангепаса будет строить водопровод в НТЦ Сургута
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Фирма лангепасского депутата «СпецМонтажПроект» уже второй раз выигрывает контракт на строительство водопроводных сетей в сургутском НТЦ. Это договоры на возведение сетей центрального водовода НТЦ за 245,6 млн рублей и на строительство сетей водоснабжения на 175,1 млн. Общая сумма подрядов составила более 420 млн рублей. Об этом сообщает «Сургутская Трибуна».

Известно, что второй конкурс удалось выиграть, снизив первоначальную стоимость на 88 копеек. По информации издания «Правда УрФО», конкурент подрядчика предлагал выполнить все работы за 174 млн рублей.


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23 августа в 15:41, просмотров: 459, комментариев: 0
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