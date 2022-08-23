Главврач сургутской поликлиники Максим Слепов отметил погрешность самотестов на коронавирус

Экспресс-тесты на выявление коронавирусной инфекции показали рост в спросе за последний месяц у интернет-ритейлеров. Стоимость такого теста порядка одной тысячи рублей, в то время как в медицинских лабораториях цены начинаются от полутора тысяч. О том, стоит ли доверять таким самотестам и насколько они эффективны нам рассказал главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов.

«Экспресс-тесты на ковид имеют место быть. Если вы чувствуете недомогание, они разрешены к использованию. Вопрос в другом: сертифицирован ли этот тест в Российской Федерации? Не могу ответить за все аптеки, которые их продают, но мы получали экспресс-тесты, они так же использовались врачами на приемах для того, чтобы быстро верифицировать диагноз. Мы достаточно эффективно использовали эти тесты, какие конкретно ‒ не могу сказать. Главное, чтоб эти тесты были сертифицированы и разрешены в использовании в РФ. И у них погрешность значительно больше, чем у ПЦР-тестов, это безусловно. ПЦР-тест более эффективен», ‒ заявил Максим Слепов.

Однако помимо большей погрешности «аптечных» тестов, Максим Слепов сообщил о необходимости знания правил забора материала. Так, например если взять биологический материал из полости рта не так глубоко, как это необходимо, то и результат диагностики будет ошибочным.