В Сургуте заканчивают ремонт 18 образовательных учреждений

Ежегодные ремонтные работы в образовательных учреждениях находятся на стадии завершения. Всего в этом году было запланировано обновить 18 объектов. На это из городского бюджета выделили порядка 200 млн рублей.

«Почти все ремонты в стадии завершения. Есть пару объектов, которые заканчивают сейчас. Это СОШ №9, там идет ремонт ограждения до конца сентября. Но работы не повлияют на учебный процесс. Сейчас выполняется ремонт на центральном входе, далее – уходим на задний двор», – рассказал директор МКУ «ДЭАЗиИС» Алексей Тарасов. Он также добавил, что самые сложные работы прошли в школе №18. В учреждении заменили кровлю.

Кроме того, в этом году по программе энергосбережения в двух образовательных организациях полностью обновили светильники. Теперь в школах №46 и №1 будет новое качественное освещение и снижение энергопотребления до 50 процентов.

Также сейчас проходит комплексный ремонт в детском саду «Гусельки». На сегодняшний день на объекте в основном проходят демонтажные работы, а в зимний период подрядчик займется внутренней отделкой. Окончание ремонта планируется на конец июля – начало августа следующего года.

Напоминаем, что в 2022 году в Сургуте планировали отремонтировать 8 школ и 10 детских садов.