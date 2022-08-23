19-летнего сургутянина осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Югре осудили 19-летнего сургутянина за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По предварительным данным, подсудимый с сентября по ноябрь 2021 года, по предварительному сговору, получил из «тайника-закладки» наркотические средства общей массой более 740 грамм с целью дальнейшего сбыта на территории Сургута.

«Наркотики и сильнодействующее вещество он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, не менее 2 свертков с наркотическими средствами разместил в специальных тайниках в лесном массиве. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ России»,‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 30 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также, автомобиль и телефон осужденного конфискованы в доход государства.