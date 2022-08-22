Спортсмены из Сургута отлично выступили на первенстве мира по тайскому боксу

Пять медалей — таков результат всех пяти юных спортсменов из Сургута, выступивших на первенстве мира по тайскому боксу. Как передает «ОМЕДИА!», победителями стали Сархан Акберов, Руслана Гараева, Анастасия Тихонова, Каролина Петрова и Риана Каравалиева.

По словам тренера ребят Ильи Гриненко, этот старт стал самым результативным за всю историю тайского бокса в Югре.

Первенство мира завершилось в Малайзии на минувших выходных: в течение девяти дней за золото боролся 81 спортсмен из России ребята противостояли соперникам из 128 команд со всех уголков мира.