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​В Югре запретили эксплуатацию самолета

Авиационному клубу из Сургута запретили использовать самолет

​В Югре запретили эксплуатацию самолета
Фото: unsplash.com

В Югре авиационному клубу «СургутАвиа» запретили эксплуатировать самолет малой авиации. С данной инициативой выступил транспортный прокурор Сургута.

«Исковые требования прокурора мотивированы тем, что воздушное судно СП-38УТА, принадлежащее ООО «Сибирский проектный институт» и переданное в аренду некоммерческому партнерству авиационный клуб «СургутАвиа», эксплуатировался в отсутствие сертификата летной годности», ‒ говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что до получения сертификата летной годности, использовать воздушное судно – запрещено. Решение суда в законную силу пока не вступило.


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21 августа в 14:30, просмотров: 478, комментариев: 0
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