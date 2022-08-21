Незаконный торговый павильон на Островского демонтируют в течение двух недель

Администрацией Сургута ведется активная работа по демонтажу строений и сооружений, не соответствующих правилам благоустройства города. Накануне стартовали работы по сносу торгового павильона по улице Островского, 3.

В рамках поручения главы Сургута Андрея Филатова проходит мониторинг объектов, не соответствующих правилам благоустройства города. В данном случае выявлен торговый павильон без соответствующих договорных отношений с администрацией. Собственник был предупрежден, однако требования мэрии были проигнорированы, в связи с чем, согласно постановлению, принято решение о демонтаже постройки. Это произойдет в течение двух недель.

«Работы проводятся активно. В 2021 году было демонтировано 142 нестационарных торговых объекта и контролем управления было выявлено и демонтировано 3 капитальных объекта. В 2022 году, на сегодняшний день, демонтировано 80 нестационарных торговых объектов и порядка 69 металлических гаражей, то есть мы демонтируем не только торговые объекты, а все строения и сооружения, которые не соответствуют правилам благоустройства Сургута. В плане на 2022 год сейчас находится 37 нестационарных торговых объектов, в отношении них проводится работа», ‒ сообщил главный специалист отдела муниципального земельного контроля администрации Сургута Данила Марцун.

Стоит отметить, что к демонтажу приступают не сразу. Если известен собственник, то его уведомляют, выносится постановление мэрии. Собственник может демонтировать объект как своими силами, однако если он этого не делает, демонтажем занимается муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство». В дальнейшем, взыскиваются расходы с предпринимателя, если он их не исполняет, следует обращение в судебном порядке на взыскание расходов, понесенных администрацией города. В случае, если собственника нет или он не установлен, администрация города обращается в УМВД, где проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.