В мэрии Сургута отметили снижение дебиторской задолженности арендаторов

На заседании городского штаба прошло обсуждения вопроса дебиторской задолженности по аренде земельных участков. В 2022 году мэрии Сургута удалось на треть сократить долг арендаторов.

Власти города отметили сокращение дебиторской задолженности среди должников перед администрацией на 33% за последние пять лет. Сумма долга снизилась с 543 до 365 миллионов рублей. До конца года, мэрия Сургута намерена взыскать с арендаторов дополнительные 26 млн рублей в бюджет города, что составит 7% от общего долга.

«Порядка 35% задолженности, в денежном выражении ‒ 130 миллионов рублей, уже имеются решения суда о взыскании задолженности, в отношении 12%, в денежном выражении 39 миллионов рублей, ведутся судебные разбирательства, 36% задолженности ‒ задолженности банкротов и ликвидированных организаций. Вновь образованные задолженности составляют незначительную долю, порядка 2% и обрабатываются в судебном порядке ‒ 5% задолженности», ‒ отметил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города Виталий Шаров.

Глава города отметил работу профильного ведомства и призвал ужесточить контроль в работе с должниками для решения муниципальных задач.

«Нужно максимально защитить интересы бюджета Сургута – бороться за муниципальные деньги, которые могут пойти на решение ряда городских задач», ‒ подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Для поддержки предпринимателей, власти Сургута решили снизить арендную плату за использование земельных участков на 50% и ввести мораторий на начисление пени для наиболее эффективного погашения дебиторской задолженности. Таким образом, городская мэрия рассчитывает на положительное влияние комплекса мер на погашение дебиторской задолженности.