Ночью в Югре можно было посмотреть на северное сияние

Северное сияние можно было наблюдать накануне ночью в Югре — лучше всего природное явление было заметно в районе автодороги Сургут-Нефтеюганск, передает «ОМЕДИА!»: портал приводит несколько фотографий от корреспондентов и читателей.

Заметим, что нынешний август богат на зрелищные явления природы: в ночь на 13 августа, например, наблюдался звездопад Персеиды, который, впрочем, многие жители округа не смогли увидеть из-за погодных условий и световой загрязненности населенных пунктов: такие «шоу» лучше смотреть далеко за городом.