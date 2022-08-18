В мэрии Сургута обсудили работу по переселению граждан

Прогресс реализации жилищных программ обсудили накануне на заседании городского штаба. В этом году власти Сургута достигли значительно роста показателя по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья.

Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда администрацией Сургута было куплено 343 квартиры при поддержке округа. Такой показатель в три раза больше, чем в предыдущем году ‒ 92 квартиры. Как отмечают в администрации, на данный момент расселено 57 семей, однако глава города Андрей Филатов поставил задачу ускорить темпы до конца года, так как необходимо расселить как можно больше семей.

Также на заседании рассмотрели вопрос расселения детей-сирот, трудности с которым у администрации возникали на протяжении трех лет. В 2022 году, городским властям удалось поставить рекорд по предоставлению квартир. Так, из 289 квартир, сиротам предоставили 210.

«Департамент имущественных и земельных отношений провёл серьёзную работу. Сформирован пул решений, который кардинально изменил вопрос предоставления жилья детям-сиротам. Сейчас стоит задача проработки с округом в части ценовой политики», – отметил Андрей Филатов.

Заключительный вопрос обсуждения ‒ улучшение жилищных условий. В нынешнем году, мэрии города оказали поддержку 145 семьям. Также, в рамках государственной программы «Молодая семья» четыре участника уже получили социальные выплаты для приобретения жилья, к концу года запланировано столько же семей. Десять многодетных семей получили финансовые средства, взамен земельного участка, а к 2023 году их количество увеличится до 35 участников. К концу года 100 семей получат социальную выплату на погашение ипотеки и шесть семей получат выплату на приобретение или строительство жилья.