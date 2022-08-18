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​Обманутые дольщики Федоровского получили выплаты: помогли власти Сургутского района

В Сургутском районе обманутым дольщикам вернули их деньги

​Обманутые дольщики Федоровского получили выплаты: помогли власти Сургутского района
Фото: siapress.ru

Деньги — назад: в Сургутском районе обманутые дольщики получили свои выплаты. Посодействовала администрация Сургутского района.

Речь идет о пяти жителях Федоровского: в 2013 году они купили квартиры в строящемся жилом доме в «долевку» — однако новоселья так и не дождались. В 2014-м проект заморозили, в 2016-м застройщика признали банкротом, а несостоявшиеся новоселы потеряли порядка десяти миллионов рублей. Сегодня выясняется, что потеряли не навсегда: деньги выплачены через ДОМ.РФ.

Впрочем, до этого администрация района пыталась найти инвесторов на замороженный проект — однако по разным причинам ни один застройщик им заниматься не захотел. Тогда власти обратились в Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства — после трех лет сбора документов (дело осложнялось отсутствием банкрота-застройщика) пришли к успеху: Фонд заявку на возвращение денег одобрил, выплаты начались в апреле и продолжались до августа.

«Со всеми гражданами мы были в постоянном контакте, мы с ними созванивались еженедельно, уточняли о необходимости какой-либо юридической помощи, консультации, сопровождении, — говорит начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности Максим Васько. — По состоянию на 1 августа 2022 года выплаты были дольщиками все получены».

Таким образом, Сургутский район полностью избавился от проблем с дольщиками: «На территории Сургутского района больше проблемных объектов, строительство которых осуществлялось за счет средств граждан-участников долевого строительства, нет», — резюмировали в администрации муниципалитета.

Долгострой, кстати, до сих пор стоит: что с ним будет дальше, пока неясно. По словам представителей властей района, дальнейшую судьбу здания будет решать публично-правовая компания «Фонд развития территории».


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Сегодня в 11:07, просмотров: 170, комментариев: 0
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