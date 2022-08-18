362 миллиона рублей задолжали сургутяне по налогам

356 жителей Сургута не смогли уехать за границу из-за долгов по налогам. Они оказались должны государству порядка 13 млн рублей. Столкнувшись с ограничением, горожане погасили более 6 млн рублей.

Всего сургутяне задолжали по налогам 362 млн рублей. Самыми злостными неплательщиками оказались владельцы транспортных средств. 20 тысяч автомобилистов не доплатили в бюджет 270 млн, или 70% от общей задолженности.

«В сравнении с началом года задолженность у нас снизилась на 169 миллионов или на 32%. Здесь мы ее называем задолженностью, потому что срок уплаты был 1 декабря прошлого года. Если своевременно не заплатили налоги, это уже считается задолженностью. Были направлены требования по оплате. То есть здесь и добровольная уплата по требованию, и взыскания», – рассказала Омедиа! замначальника ИФНС России по Сургуту Елена Трофимова.

Наряду с запретом на выезд федеральная служба регулярно направляет письма и работодателям должников. За семь месяцев этого года такие документы от инспекции получили полтысячи руководителей предприятий.