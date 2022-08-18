Житель Сургутского района обвиняется в организации азартных игр

В Сургуте завершено расследование в отношение 34-летнего жителя района, обвиняемого в организации азартных игр. Всего в деле фигурируют четыре жителя Сургута и района, однако обвиняемый выехал за пределы региона и был объявлен в розыск. В июне этого года соучастник явился в полицию и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, в феврале 2021 года злоумышленник вступил в сговор с тремя местными жителями, где каждый соучастник распределили между собой роли. Таким образом, преступники арендовали цокольное помещение по ул. Привокзальная, где и установили игровое оборудование.

«В период с 01 марта по 09 июля 2021 года обвиняемый с тремя соучастниками незаконно проводил азартные карточные игры, от которых получил доход в сумме более 2 миллионов 700 тысяч рублей. При этом в целях конспирации какие-либо вывески и указатели на помещении отсутствовали, в качестве игроков приглашались лица из числа знакомых организаторов, а финансовые вопросы решались за пределами клуба, что исключало наличие в нем денег. В ночь с 09 на 10 июля 2021 года деятельность клуба пресечена правоохранительными органами», ‒ сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

Трое соучастников были осуждены в январе 2022 года, а злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору). По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.