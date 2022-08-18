Открытие обновленного Центрального рынка в Сургуте намечено на 2025 год

Проект реконструкции Центрального рынка обсудили накануне на заседании городского штаба. Одной из наиболее интригующих зон обновленного здания стало открытие фуд-холла.

К слову, гастрономическую зону планируют разместить на первом и запланированном втором этажах, для этого кровлю задания реконструируют и поднимут на 1,2 м. Создание нового этажа позволит разместить более 500 посадочных мест для посетителей, а в самом пространстве объединятся рестораны, кофейни, пекарни и даже игровая зона. Внешний вид здания сопроводят светлыми тонами с использованием древесины. Также, запланировано создание площадки для концертных выступлений творческих коллективов города.

Стоит отметить, что 15 местных предпринимателей уже заявили о намерении сотрудничать с обновленным центральным рынком, трое из которых уже заключили контракты. Сюрпризом станет и открытие ресторана по франшизе известного российского ресторатора Аркадия Новикова.

«Ведем переговоры с группой компаний Новикова, чтобы по их франшизе открыть ресторан. Это наверно будет одна из лучших локаций, хороший и качественный ресторан в городе», ‒ рассказал генеральный директор ООО «Земский групп» Владислав Земский.

В данный момент ведется проектирование здания, со следующего года, после экспертизы, запланирована сама реконструкция. Однако «обновление» пройдет не единовременно во всех отделах рынка, а поэтапно.

«До конца года мы завершаем проектирование. В 1 квартал 2023 года выходим на экспертизу, проходим ее. Во 2 квартале начинаем реконструкцию с правого крыла, приводим его в соответствие, и после этого сможем закрывать центральную часть для глубокой реконструкции. В центральной части начнется реконструкция в 2023 году, скажем, в 4 квартале. В 2024 году будет реконструировано левое крыло», ‒ представитель инвестора ТО «Торговая индустрия» Олег Клесов.

Работа ведется под контролем администрации. Глава города Андрей Филатов подчеркнул: «Мы фиксируем выполнение всех обязательств участников процесса. Необходимо корректно совместно организовать комфорт для жителей. С инвестором мы ещё не раз встретимся, сверим выполненную работу».

Открыть реконструированный центральный рынок планируют в 2025 году. На данный момент обновлен фасад здания, заменены инженерные сети, размещены навигационные баннеры и введена единая униформа.