Представители драмтеатра Сургута представили новый логотип

Сургутский драмтеатр представил свой логотип – это приоткрытый театральный занавес, имеющий при этом множество других абстрактных форм.

«Наша новая концепция нашла свое отражение в простых и эффективных визуальных решениях, которые будут использоваться в социальных сетях, афишах, печатной и рекламной продукции, оформлении пространства фойе и входной зоны. Вы заметите изменения уже в ближайшее время», – сообщили представители культурного учреждения.

Отмечается, что официальная презентация логотипа состоится во время открытия нового театрального сезона.⠀