Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял участие в финале конкурса «Лидеры строительной отрасли»

О том, как развивается строительная отрасль в Сургутском районе, накануне беседовали ее лидеры: в Югре прошел финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли — 2022». Опыт муниципалитета стал предметом разговора на пленарном заседании в президиуме конкурса, в котором принял участие глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Строительная отрасль — становый хребет экономики государства, лидер по мультипликативному влиянию, — так охарактеризовал ее значимость глава муниципалитета. — Одно рабочее место в строительной отрасли создает до девяти рабочих мест в других отраслях».

Помимо этого, результат деятельности предприятий отрасли — тысячи новых квадратных метров построенных объектов. Так, за пять лет в Сургутском районе ввели в эксплуатацию более 310 тысяч квадратов жилья — по данным администрации, это больше запланированных объемов на четверть. В планах на 2022 год — 60 тысяч квадратных метров, к сегодняшнему дню сдано уже 39 тысяч, или 65 процентов от запланированного.

Новое жилье вытесняет старое — только за последние полгода власти снесли 21 аварийный дом (жильцы получили квартиры взамен), в планах — расселение и снос еще 18 ветхих зданий. Кроме того, новые квадраты стабильно получают льготные категории населения — за первое полугодие 2022-го, например, новоселье отпраздновали 36 детей-сирот.

Опыт Сургутского района оценили эксперты ФАУ «РосКапСтрой» — структуры Миинстроя, которая является организатором Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». В этом году он прошел во второй раз, дебютировал же в 2021-м в Саранске. Ныне в нем приняли участие 114 менеджеров со всей страны.