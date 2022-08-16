Всероссийские соревнования по самолетному спорту пройдут в Сургуте

На аэродроме «Боровая» в Сургуте с 22 по 27 августа пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. На чемпионате выступят свыше 30 авиаторов со всей России, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Впервые в истории Уральского Федерального округа соревнования всероссийского уровня по самолетному спорту пройдут в Сургуте. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей», - говорится в сообщении пресс-службы.

23 августа стартуют тренировочные полеты, соревнования начнутся в 9 часов утра 24 августа.

В программе: показательные выступления парашютистов и пилотажной группы «Барсы», концертно-развлекательная программа, выставка-показ авто, мото, вело и спецтехники, заезды спортивных мотоциклов.