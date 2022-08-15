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Структура Минстроя России провела в ХМАО финал конкурса строителей

Андрей Трубецкой поделился опытом Сургутского района с «Лидерами» строительной отрасли

Структура Минстроя России провела в ХМАО финал конкурса строителей
Фото: Центр социальных медиа Югры

ФАУ «РосКапСтрой», структура Минстроя России, провело финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» 2022. В нем приняло участие 114 менеджеров. Впервые заявки подали представители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Беларусь.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, принимавший участие в пленарном заседании в президиуме конкурса рассказал об опыте развития стройотрасли возглавляемого им муниципалитета.

– Строительная отрасль - становый хребет экономики государства, лидер по мультипликативному влиянию. Одно рабочее место в строительной отрасли создает до 9 рабочих мест в других отраслях. В Югре строят, много строят, потребность в профессиональных кадрах очень высокая. Профессионалы, которые участвуют в этом конкурсе, будут востребованы на территории Югры и Сургутского района, - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

За последние пять лет в Сургутском районе введено в эксплуатацию 310,2 тысячи квадратных метров жилья, что больше запланированного показателя на 25,9 %. С начала года по программе переселения в Сургутском районе снесли 21 расселенный аварийный дом. До конца года будут снесены еще 18 ветхих зданий. Также в этом году власти муниципалитета обеспечат жильем льготную категорию жителей – 36 детей-сирот.

Сургутский район в лидерах муниципалитетов ХМАО по вводу жилья и переселения из аварийного фонда. Из запланированных на 2022 год 60 тысяч квадратов жилья сдано в эксплуатацию 39 тысяч, это 65% от годового плана.

– Любой глава муниципалитета сегодня не меньший строитель, чем мы. Сургутский район - самый насыщенный нефтью муниципалитет в России. Связка очень важна: региональный, муниципальный и федеральный уровень. Мы поддерживаем район. Команда Андрея Александровича с задачами справляется. Это один из крепчайших руководителей. Пример по всем муниципальным образованиям России, – сказал заместитель губернатора ХМАО-Югры Азат Ислаев.

Федеральные организаторы позиционируют площадку Всероссийского конкурса как действенный механизм развития сферы.

­ – Площадка хороша тем, что нет деления на муниципальные, региональные и федеральные вопросы. Мы все проблемы слышим, ко всему готовы подключаться. Может случиться так, что проблема муниципального характера может решиться за счет изменений на федеральном уровне, –сказала директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова.

Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» провели второй раз. В прошлом году финал организовали в Саранске.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 138, комментариев: 0
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