День физкультурника в Сургуте объединил свыше 7,5 тысячи горожан

Более 7,5 тысячи сургутян приняли участие в Дне физкультурника накануне, 13 августа. Несмотря на дождливую погоду, на стадионе «Спортивное ядро» масштабно отметили фестиваль дружбы народов «Первый фест», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Для горожан подготовили насыщенную программу: кубок по пляжному волейболу, фестиваль экстремальных видов спорта, легкоатлетический забег, армрестлинг и много других активностей. Детям организовали игровую площадку с эстафетами, батутами и аниматорами», - говорится в сообщении пресс-службы.

Посвященный спортивным мероприятиям день завершился концертом. На сцене выступили известные городские группы: «Космпорт17», «ГДЗ», Cheely, «Роза Карим», Coffee & Vanilla, Oilband. После этого был салют.

Сегодня, 14 августа, с 12:00 праздничные мероприятия продолжатся на площади театра СурГУ.