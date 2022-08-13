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​Сургутские уличные художники создадут арт-объект

В Сургуте проходит фестиваль уличного искусства «Мосты»

​Сургутские уличные художники создадут арт-объект
Фото: siapress.ru

Фестиваль уличного искусства «Мосты» проходит в Сургуте: сегодня его участники будут создавать арт-объект, а также проведут мастер-класс по граффити. В зависимости от погоды он будет проходить или на улице на открывающейся по такому поводу арт-площадке Valgalo Jam, или в помещении Молодежного центра «Цвет».

Сам фестиваль идет уже седьмой день — он постепенно охватывает территорию всей Югры, стартовав с украшения нескольких домов в Нижневартовске и собрав участников из Сургута, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Белгорода и городов ХМАО.

Событие имеет шансы стать традиционным для нашего региона: в этом году оно проходит уже второй раз. «Фестиваль уличного искусства «Мо́сты» появился в 2021 году, проводится с целью создать место и условия для творчества не только для опытных художников, но и для новичков, которым необходимо место, где бы они могли совершенствовать свои навыки», — отмечают в администрации Сургута.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 350, комментариев: 0
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