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​Внимание, марш! Сургут после ковидного перерыва мощно отпразднует День физкультурника

В Сургуте пройдет двухдневный День физкультурника

​Внимание, марш! Сургут после ковидного перерыва мощно отпразднует День физкультурника
Фото администрации Сургута

В Сургут возвращается День физкультурника. История этого спортивного праздника в городе насчитывает порядка трех десятков лет. С 2018 года он организуется в рамках взаимодействия администрации с некоммерческими организациями, а в этом году он проводится с использованием средств гранта, предоставленного НКО в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма.

До этого пару лет все сидели дома — проводить большие мероприятия не позволял ковид. Теперь же горожане смогут наверстать упущенное за два потерянных года – тем более, что организаторы подготовили большую программу.

«Нам выпала честь организовать для сургутян День физкультурника, это будет третий подобный фестиваль в городе, и нам хочется его улучшать, поэтому приложим максимум усилий для создания атмосферы праздника. Чтобы каждый смог найти ту спортивную активность и хорошо провести время, – рассказывает организатор мероприятия, президент ассоциации НП «Центр физического развития «Юниор Спорт» Андрей Рыбин. – Программа у нас будет насыщенной, количество площадок – максимальным за всю историю проведения фестиваля. Целый день для участников праздника будут доступные разнообразные активности спортивного и культурного плана, можно будет отлично провести время всей семьей. Приглашаю всех желающих в субботу, 13 августа, в 12 часов на стадион «Спортивное ядро» на открытие мероприятия».

В соревновательной программе Дня физкультурника будут легкоатлетический забег, баскетбол в формате 3х3, кубок по пляжному волейболу, танцевальный баттл, турнир по подтягиванию и многое другое.

«В этом году мы вместе с управлением физической культуры и спорта подготовили программу, которая нацелена на укрепление межнациональных связей и дружеское общение разных людей. И все активности будут выстроены с акцентом на это направление, – отмечает президент общественной организации «Федерация футбола города Сургута» Данил Кравчук. – Все подробности о программе, а также регистрацию на отдельные события можно найти на специально созданной странице фестиваля ВКонтакте».

Отдельно Данил Кравчук упомянул о большом велопробеге, который в 19 часов стартует от Ледового дворца и пройдет через центральные улицы города. «Около 18 мы ждем участников на Ледовом дворце, чтобы собраться и пройти регистрацию, а затем в 19 стартуем по интересному маршруту, который составляет 10 км через центр Сургута. Так мы покажем, что у нас активно развивается велосипедное движение. К 20 часам участники пробега доедут до «Спортивного ядра», где к этому времени уже будет идти концерт лучших городских групп, а в 21.30 все завершится большим красивым фейерверком», – рассказывает Кравчук.

Если же вы не планируете участвовать в заезде, то можете провести день в активностях на «Спортивном ядре», а с 18 часов погрузиться в культурно-концертную программу. Покидать территорию, чтобы поесть, будет необязательно – все время там будет работать общепит.

«День физкультурника в России появился в 1939 году, а отдельным праздником стал в 1980-м, – рассказал заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Сургута Максим Трохимчук. – Вообще у нас спортивный город – 150 тысяч человек в возрасте от 3 до 75 лет систематически занимаются физической активностью. Мы рады, что после вынужденного двухлетнего перерыва День физкультурника как большой праздник возвращается в Сургут».

Но это не все – на следующий день, 14 августа, дело продолжится большим мероприятием на площади театра СурГУ – там пройдет open-air«HopeOnAir» со спортивными активностями и большой концертной программой – также, к слову с фейерверком в финале.


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12 августа в 08:49, просмотров: 740, комментариев: 0
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