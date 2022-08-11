236 новых случаев коронавируса выявлено в ХМАО за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 236 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в 20 муниципалитетах округа. Из них в Сургуте – 111, в Ханты-Мансийске – 22, а также в Нижневартовске и в Нефтеюганске – по 18 человек в каждом.

«По клинической структуре: бессимптомные – 4, с симптомами ОРВИ – 222, пневмония –10. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 214 006. Выздоровели за весь период пандемии – 209 888 человек», – сообщили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в ХМАО на этот момент болеют 1 560 человек. За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 558 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.