Сургутян предупредили об опасности Черной речки

Черная река в районе Сургута полна гельминтами, а вся рыба в ней заражена солитером. Горожанам после отдыха возле водоема советуют сдать анализы на паразитов, сообщил «Сургутской трибуне» руководитель Сургутского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Роман Хрущев.

«Дети плещутся около берега и рядом, на поверхности воды, плавает очень много рыбы. Нырнуть она не может по одной простой причине – заражена солитёром. Он поражает внутренние органы, и рыба теряет возможность нырять. Некоторые взрослые люди считают, что это даже хорошо – рыбу можно поймать руками. Помимо зараженной рыбы, инфекциями, яйцами паразитов заражен весть водоем. Купаться там нельзя. Плюс ко всему – там неровное дно. Очень легко можно провалиться и захлебнуться», – подчеркнул специалист.

Напоминаем, ранее на Черной речке утонули женщина и ее 12-летняя дочь.