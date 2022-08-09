12 августа в Сургуте состоится масштабный субботник

В пятницу, 12 августа, в 16:00 в Сургуте состоится масштабный субботник. Экологическое мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», основная задача которого ‒ уборка береговой линии от бытового мусора и древесного сухостоя.

«Принять участие в экологическом мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо выбрать удобную для вас территорию и прийти на уборку. Она будет производиться на следующих объектах: река Сайма, река Обь, протока Бардаковка, озеро на Югорском тракте, Сургутское водохранилище, река Черная», ‒ сообщают в соцсетях пресс-службы администрации города.



Направить заявку на участие в экологическом марафоне можно до 18:00 11 августа по электронной почте: Kirilov_RB@admsurgut.r. Для этого необходимо указать свои ФИО, либо наименование учреждения, контактное лицо, сотовый телефон и адрес электронной почты. Дополнительные вопросы можно задать специалистам Лесопаркового хозяйства по тел.: 8 (3462) 95-80-27, 8 (922) 254-97-35.