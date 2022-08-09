В Сургуте спортивный фестиваль дружбы народов «Первый Фест» и большой HOPE On Air

В эти выходные, 13 и 14 августа, в Сургуте пройдет День физкультурника. Горожан ждет два мероприятия – фестиваль дружбы народов «Первый Фест» и большой HOPE On Air. Спортивные состязания, велопробег, вкусная еда и многое другое порадуют сургутян и напомнят о важности здорового образа жизни.

«Праздник организован в рамках взаимодействия администрации города с НКО с использованием средств гранта, предоставленного некоммерческой организации в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма. По итогам конкурсного отбора грант получила ассоциация «Некоммерческое партнерство Центр физического развития «Юниор спорт», которая и является организатором спортивного фестиваля. Отмечу, что Сургут – очень спортивный город, жители нацелены на ведение здорового образа жизни. Численность сургутян, которые систематически занимаются спортом, по итогам прошлого года превысила 150 тысяч человек. Это более 40 процентов от общего числа жителей», – рассказал заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации города Максим Трохимчук.

В субботу, в 10:00, на стадионе «Спортивное Ядро» по улице Югорский тракт, 8а начнется насыщенная программа: массовая зарядка, фестиваль спорта, еды и живой музыки, танцевальные состязания, забег и десятки других мероприятий для детей и взрослых.

Также состоится велопробег для всех желающих. Сбор участников пройдет возле Ледового дворца спорта в 18.00. Старт в 19.00. Протяженность маршрута – 10 км, он проложен через центральную часть города, финиш – на стадионе «Спортивное ядро».

А в воскресенье, в 12:00, на площади перед театром СурГУ горожан ждет одно из главных событий этого лета – HOPE On Air. Спортивные соревнования, семь разных батутов, аниматоры, надувной дартс и многое другое. И самое главное – участники смогут надеть надувные костюмы сумоистов и устроить веселый бой.

Программа праздника есть в официальной группе мероприятия «Первый Фест» в группе во ВКонтакте. Там же можно пройти регистрацию для участия в соревнованиях и велопробеге.