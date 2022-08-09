В афере уличили работников городского кладбища в Сургуте

Работников городского кладбища в Сургуте уличили в продаже бесплатного земельного участка для погребения умершего. По предварительной информации, 58-летний начальник ритуальной службы вместе с сотрудником, ответственным за оформление могил, и двумя смотрителями, убедили местную жительницу передать им 75 тысяч рублей за предоставление места для захоронения родственника.

«Полицейские усмотрели в действиях сообщников признаки мошенничества и возбудили уголовное дело, в рамках расследования которого провели обыск и изъяли банковские карты, документы, стационарный компьютер, а также денежные средства в размере более 190 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе МВД России.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.